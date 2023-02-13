由於各國國情不盡相同，流行的穿搭單品可能也會隨之改變。一位女子表示，最近她發現白色絲襪在日本女生穿搭來說很流行，不過在台灣似乎不是很常見，因此好奇若把白色絲襪穿上身，是否會受到旁人異樣眼光。對此，許多網友分析，白色絲襪要穿得好看很吃腿型，因此才會比較少台灣人穿。

原PO在Dcard發文表示，日本妹子很流行穿白絲襪，她也覺得很可愛、有種女僕風，因此很想把白色絲襪加入平時穿搭的名單中，不過又很擔心可能會被當成怪人，「想問各位，在台灣穿這樣會收到異樣眼光嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「我覺得還蠻吃腿型的？畢竟白色屬於膨脹色，容易顯粗」、「我覺得看臉」、「不會怪，但我覺得這個只適合短細的人穿」、「我也有穿，還記得穿的那天一直被我媽嫌醜，也有人說很怪，只穿了這麼一次」、「腿不夠細的話會撐不起來⋯⋯」、「皮膚白的才適合穿，真的」、「唯一一次穿白絲是為了拍JK制服，不然白絲真的好難搭衣服」、「奇不奇怪，完全取決於長相跟搭配」。

不過也有人認為只要喜歡怎麼穿都沒關係，「想穿什麼就穿吧！喜好是你自己的，選擇會讓自己開心的比較重要」、「想穿就穿！有自信最重要」、「自己喜歡就好！我的胖腿也是穿堆堆襪穿得很開心，雖然我爸說很像大腸圈，但我爽就好，我是穿著讓自己開心的」。