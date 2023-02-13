大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（13日）發布新聞稿表示，大陸方面一直高度重視台灣農漁民的利益福祉。多年來，大陸秉持「兩岸一家親」理念，採取措施緩解台灣農漁產品豐產滯銷困難、協助拓展大陸市場，台灣基層民眾獲得了實實在在的好處。

中國國民黨副主席夏立言一行訪問大陸，和大陸國台辦主任宋濤、中共中央政治局常委王滬寧等官員先後反應台灣農漁民的心聲，希望大陸能解禁台灣農漁產品輸陸問題。大陸國台辦今天晚間發布新聞稿稱，大陸願協助恢復台灣農漁產品輸入。

朱鳳蓮表示，2021年3月以來，自台輸入農漁產品中檢出檢疫性有害生物、禁用藥物等，為保障農業生產、生態安全和消費者健康安全，大陸暫停了台相關農漁產品輸入。這段時間，台灣農漁民通過中國國民黨、有關縣市、團體等多種管道表達心聲，願意改善產品品質，確保輸往大陸農漁產品安全，希望大陸盡快恢復輸入。

朱鳳蓮表示，大陸願意與台灣有關方面共同努力，為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。