明天是情人節，不少人選擇送玫瑰向情人表達愛意，提升玫瑰需求量，但近年受新冠肺炎、老農退休等影響，國內玫瑰及進口玫瑰數減少，情人節玫瑰批發價格較往年來得高。花店業者表示，民眾購買預算不變，僅會減少玫瑰數量，改用其他花卉搭配，不調整售價。

根據農糧署農產品批發市場交易行情站數據，國產玫瑰在情人節前1周平均批發價為391元、進口玫瑰為1528元。台北花市企畫室副主任洪子傑表示，國產及進口玫瑰近年因新冠肺炎、老農退休及氣候暖化等因素，使得栽培面積減少，近年情人節玫瑰數相較以往減少2至3成，在需求升高情況下，批發價自然會上升。

他補充，由於近年情人節碰上農曆新年，僅2017年情形與今年類似，故與該年相比，今年情人節玫瑰平均批發價格較高。若以近2至3年來看，批發價變動幅度小。

花師傅負責人張輔仁表示，近年玫瑰花批發價僅接近情人節上漲，故會調整玫瑰花束售價，最多漲價1成。也經營花店的台北市花綠小站花店協會理事長郭慧珊則說，景氣不佳，民眾購買情人節花束預算多落在1500元至2000元，僅管玫瑰批發價格升高，多數店家會調整花束設計以維持同樣售價。

郭舉例，由於過去流行的純玫瑰花束如99朵玫瑰售價過高，看起來也較單調，近年消費者較喜愛購買玫瑰及當季花卉組成的花束，不只視覺上看起來澎湃，民眾也覺得物超所值。

張輔仁也說，民眾以購買搭配3至4種花卉的玫瑰花束為大宗，比如玫瑰搭配滿天星、百合花或迷你太陽花等。尤其消費者喜愛紅色又大朵的玫瑰，店裡較常選用國產玫瑰「萬年紅」及「翡翠紅」作為主花。

他指出，防疫措施從去年開始逐步放寬，人們多出門、心情較佳，今年店內情人節訂單較去年同期成長2至3成。情人節當天買氣會更好，預估單日銷量可望成長4成。