為避免砂土、垃圾阻塞洩水孔影響高架道路排水功能，確保民眾行車安全，台北市環保局自112年2月21日至4月28日止，凌晨0時至6時執行北市11座高架道路洩水孔清疏作業，預計45個工作日。值勤期間將進行內外側道路封閉，請該時段行經高架道路之用路人，注意安全，小心駕駛。

環保局除平時巡查作業外，針對北市高架道路洩水孔每年進行2次專案性全面清疏作業，作業期間將封閉作業路段之內外側車道，擺設交通錐、閃爆燈及LED顯示板警戒車輛等警示裝備，：同時比照高速公路局，出動緩撞車輛加強維安，該車輛可有效吸收撞擊動能，減緩若發生撞擊時車輛內人員的傷害，既保護工作區域內人員及機具的安全，也提升用路民眾的安全保障。

環保局指出，高架道路洩水孔清疏作業相關訊息會在北市電子看板、廣播電台及道路上資訊可變標誌（CMS）等管道加強宣導，提醒行經該路段用路人注意，遵守交通規則，依照現場指引行駛，同時切勿疲勞駕駛，以策安全。