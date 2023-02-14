旅美職業棒球好手張育成今天上午返台，他說，明天立即投入2023世界棒球經典賽（WBC）集訓；至於是否有信心到美國打決賽，張育成說：「當然沒問題！」

WBC的A組預賽3月8日起在台中洲際棒球場開打，相當關注國手們動向的台中市長盧秀燕得知張育成回台中後，下午與台中市政府運動局長李昱叡、新聞局長鄭照新在中市府接待、歡迎張育成，並送張育成中台灣元宵燈會小提燈「Happy兔」及「台中捷運綠線通車限量紀念卡」。

張育成對盧秀燕的關心感到十分溫暖，更透露回國後特別想念「台」味早餐，如蛋餅、飯糰等家鄉味。

盧秀燕表示，感謝台中栽培的子弟兵張育成專程回國參加WBC。張育成旅美及在台灣的表現，大家有目共睹，2019年亞洲棒球錦標賽時也曾回台灣效力，並和隊友共同努力奪下冠軍，那時還是她頒獎，並在現場拿出照片讓張育成簽名紀念。

她說，相信張育成一定可在WBC「強棒出擊」，也歡迎粉絲到場支持心愛的球員，為他們加油，祝福選手打出好成績，順利拿到東京複賽門票。（編輯：李明宗）1120213