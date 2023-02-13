凱基投顧同樣將國巨列為被動元件產業投資首選，強調因特規品需求較穩健，國巨較不受標準品需求疲弱影響，獲利率因而較具支撐。凱基並認為，第二季潛在的需求復甦跡象與評價提升，將提供國巨股價進一步動能，維持「買進」投資評等，推測合理股價上調至650元。

高盛證券最新調查指出，根據國巨經營管理階層說法，農曆年後已經看到部分建立庫存需求，不過，研判這是常規性建庫存，而非終端市場需求已經復甦。

產能利用率方面，因季節性因素，國巨商品化產品2022年第四季的產能利用率，由前一季的50％，降到40％～50％，高階產品則由90％降為80％；放眼本季，高盛評估，國巨各產品線產能利用率可能持平，然第二季將重振旗鼓。

再從庫存天數來看，國巨認為至2022年底時，庫存天數仍超過130天，比2022年第三季的138～139天稍微降低。高盛則看好，隨市場需求逐漸回復，庫存天數至下半年就會恢復正常、降為110～120天。