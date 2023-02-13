日前基隆市工建路一處天然氣管線遭工程挖破，引發火勢，為滅火僅能關閉天然氣開關，造成2218戶停氣。基隆市政府13日宣布將開罰欣隆天然氣公司新台幣35萬元。欣隆公司傍晚表示，接受並尊重市府的決定，後續將針對停氣用戶提供扣減1日基本費的補償。

欣隆天然氣公司業務部經理駱明威表示，市府上午宣布針對該公司開罰，該公司接受並尊重市府的裁罰，後續將針對該公司值班人員應變能力及現場狀況掌握等有待加強的部分，進行通盤檢討，也願意配合市府的政策，積極改善對意外事件的應變及處理能力。

駱明威指出，這次破管停氣影響的時間前後約11小時，依該公司章程，須在同一個月內停氣總計超過72小時，或單次超過24小時以上，才會依時數折算日期比例扣減基本費。但這次事發突然，該公司將針對受影響的2218戶用戶，自下期帳單中，直接扣減一日基本費。

基隆市長謝國樑13日上午指出，11日事發當天，欣隆公司自下午5時就接獲通報，但一直遲至晚間9時才發現事發地點是該公司的管線並關閉，讓民眾及消防人員暴露在危險當中，市府才依據《天然氣事業法》規定裁罰，並要求改善。

市府工務處長陳耀川指出，市府將於17日邀請台水、台電、中油、欣隆天然氣等單位，討論緊急應變計畫及應急時的標準作業流程，並請相關單位提供名冊，建立緊急聯絡人機制。

其次，陳耀川指出，在這件事件中，欣隆公司一直沒搞清楚現場的管線是否是該公司的管線，最後才證實是該公司的老舊管線，市府希望相關單位都能找出老舊管線圖資並數位化。再者，各公用事業若遇工程需暫停服務，市府要求一定要公告7日以上，並加強宣導才可施工。