取自丁允恭臉書

前總統府發言人丁允恭上周六完成婚禮，他今天表示，生活回到日常。終於有一切沉澱下來的感覺。然而日子令人感到艱辛的部份依舊，不一樣的是，再次確認了，有一個人她會陪著我度過這一切，我們將牽著手繼續走著長滿荊棘的道路。

丁允恭與交往多時的女友蔣婕妤上周六舉行婚禮，蔣婕妤當天就透過臉書貼出兩人婚禮中的照片，並向丁允恭及前往的賓客溫情喊話表示，「謝謝有你，讓每個平凡小事變成永恆故事，也謝謝今天來的每一個你，因為你們，讓我們的平凡日子變得不凡。」

丁允恭今天也透過臉書指出，婚後兩日，回到高雄，把禮服歸還，兩人吃了燒肉，然後去看午夜場電影。生活回到日常。終於有一切沉澱下來的感覺。

然而，他說，日子令人感到艱辛的部份依舊，婚禮會場上與大家的同歡結束之後，仍然要去面對。不一樣的是，「再次確認了，有一個人她會陪著我度過這一切，我們將牽著手繼續走著長滿荊棘的道路。只要想到對方，就覺得可以捱過所有那些困頓」。

昨晚他倆收到婚禮攝影所拍的照片，丁允恭表示，我們會以自己喜歡的姿態，繼續面對人生。「感謝所有祝福我們的朋友，也祝願你們平安幸福」。