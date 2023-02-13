水果如果出現異樣顏色，有時可能不是腐爛而是品種特色。一位爸爸表示，最近他幫兒子把蘋果削皮切開時，發現有黑黑的部分，身為愛妻兒的他只好默默吃掉黑黑的蘋果。沒想到許多網友卻直言他很壞，因為黑黑的部分其實都是「蘋果蜜」，是青森蘋果最好吃的精華。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，兒子愛吃蘋果，近日他從冰箱挖出珍藏的青森蘋果，準備切塊後讓老婆、兒子好好享受，切開蘋果後卻發現裡面有一部分都是黑黑的，他身為一個愛妻兒的好老公，只好默默把這些黑黑的吃掉，再把看起來完整、漂亮的部分全部裝進保鮮盒給老婆、兒子吃。

一名爸爸把帶有蘋果蜜的蘋果自己吃掉，其他部分則留給妻兒吃。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「你好壞！黑黑的是蘋果蜜，你吃掉最好的部分！」、「黑黑的部分才是最好吃的好嗎？好壞欸你」、「一邊嚐著蜜蘋果最好的部份，一邊受著妻兒感激的眼光」、「居然把最高級的龍眼蜜蘋果留著自己吃，還敢上來貼文討拍？」

另外也有人指出，其實原PO文中提到，他切開蘋果時「嘴角只好默默流淚」，就已經透露他知道黑黑的是蘋果蜜，「人家都說嘴角留眼淚了，是有多看不懂，到底…」、「嘴角只好默默流淚…這說明他吃得很爽」、「嘴角流的淚」、「嘴角默默流口水吧」。