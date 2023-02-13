台北101觀景台特製韓風拍貼機，情人節期間也推出LINE FRIENDS明星群。（台北101提供）

全聯將於2月18日、2月19日在「光鑰未來＿全聯25」展區加碼福利熊拍照見面會。（全聯提供）

今年台灣燈會22米高主燈「玉兔壯彩」結合高科技感，成功帶動信義商圈、東區商圈強大人流。（吳奕萱攝）

SOGO復興館kate spade-amour3D心型斜背包，1萬7100元。（SOGO提供）

SOGO復興館GODIVA情人節巧克力心形禮盒，1890元。（SOGO提供）

台灣燈會湧人潮，周末假日單日突破百萬人次造訪。（吳奕萱攝）

台灣燈會睽違20多年回到台北舉辦，上周末由於好天氣加上寒假尾聲，人潮擠爆東區及信義商圈，估計單日參觀人流破百萬，適逢情人節明（14日）登場，燈會也將於2月19日落幕，百貨、超市業者再加碼推出互動動畫燈網、親子拍照會等活動，而燈會商機也使周遭百貨情人節商品銷售大成長。

其中登上台北101觀景台，就可一覽全台北燈區的360度鳥瞰美景，星光點點的隱藏版景色，已吸引許多國內外民眾踩點賞燈。明（14日）情人節當天，台北101也將特地播出與民眾互動的動畫燈網，與101辦公大樓燈網借位擺拍，民眾可以手比愛心，體驗虛實互動，在充滿浪漫氛圍現場表達愛意。此外，在101觀景台還有特製的韓風拍貼機，可製作人生四格照，情人節期間也有LINE FRIENDS明星群出動。

SOGO百貨台北店也受惠於燈會展區人潮，成功帶動來客，觀察近期送禮趨勢，包括香氛禮盒、飾品、短夾、巧克力等，其中巧克力最受歡迎，較去年同期成長2位數；心型圖樣的服飾配件也是大熱門，國際精品則以萬元以下的對戒對鍊單品最受歡迎。

全聯福利中心今年特別攜手國內外優秀團隊，打造「光鑰未來_全聯25」LED燈會展區，也是全球第一沉浸式體驗燈區，每日吸引大批民眾排隊朝聖，而受大小朋友歡迎的「福利熊與水果探險隊」，再加碼於2月18日、2月19日於現場舉辦拍照會，可把握最後機會參與。