佛光山13日上午舉行「星雲大師圓寂讚頌典禮」，陸委會表示，共計有91位陸、港人士順利來台參加典禮，充分達到政府協處佛光山邀請相關人士來台，促進兩岸宗教交流的政策目標。陸委會也再向對岸喊話，指營造良性正向的兩岸關係是雙方共同的責任，也希望陸方尊重雙方建立的既有人員往來聯繫溝通機制。

大陸人士來台弔唁星雲大師最近紛擾不斷，隨著星雲大師圓寂讚頌典禮結束，爭論也暫告段落，而陸委會13日晚間發布一則新聞參考資料，細說事件原委。

陸委會表示，主管機關已於10日完成星雲大師之中國大陸、香港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計124人入出境許可證核發作業，計有91位陸、港人士順利來台參加典禮，政府欣見本活動莊嚴圓滿完成，由來自陸、港與世界各地人士和台灣民眾共同緬懷追思大師行誼風範，充分達到政府協處佛光山邀請相關人士來台，促進兩岸宗教交流的政策目標。

陸委會指出，星雲大師於5日圓寂，陸委會立即配合佛光山籌備讚頌典禮之時程規劃，啟動陸、港人士入境協處程序，鑒於時程相當急迫，陸委會會同主管機關於2月8日召開專案會議，決定在符合現行法規條件下，從寬、從速辦理相關個案之入境證申請與核發作業，以期相關人士得以如期來台參加讚頌典禮。在各機關通力合作下，於三日內及時、快速完成124名陸、港人士之入出境許可證核發作業。

陸委會續指，由於現階段陸方人士來台從事宗教交流仍需以專案方式申請入境，為爭取時效，陸委會會同主管機關採取以下協處作為，包括彈性調整審查作業程序，先將佛光山提供之邀請名單送請中央流行疫情指揮中心先行審查，俟佛光山後續提供相關個案申請文件後，再由主管機關隨到隨辦，加快行政流程；另對於部分具有陸方政協、人大或曾任香港鳳凰衛視董事局主席等身分較為敏感之人士，依以往審查慣例，原應由各機關擇期會商審查，本案基於時效，陸委會亦協調各機關於線上即時查核後，予以專案許可。

陸委會強調，政府歡迎包括具官方身分之陸方人員來台參加本次讚頌典禮，惟陸方仍應遵循雙方先前共同建置之兩岸事務部門人員往來聯繫機制，先行與我方進行溝通與協調，然陸方國台辦拒絕循該機制事先與陸委會進行溝通，致我方無法循相關程序辦理12位具官方身分人員來台之入境許可作業，更以「團進團出」為由，要求已獲發證之24名宗教人士亦不得來台。陸委會批評，「陸方此等利用兩岸人民共同尊崇之星雲大師圓寂讚頌典禮機會，刻意進行政治操作之作法，無法得到兩岸人民的認同，陸委會對此表達遺憾。」

陸委會再次強調，營造良性正向的兩岸關係是雙方共同的責任，政府歡迎包括具官方身分之陸方人士來台交流，而推動疫後健康有序的兩岸交流也是我政府既定政策，希望陸方尊重雙方建立的既有人員往來聯繫溝通機制，以務實開放的態度推動兩岸交流，如此方能逐步建立雙方互信，使兩岸關係得以良性發展。