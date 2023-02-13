七大公協會及團體包括中華民國電視學會（ATTNT）、亞洲視訊產業協會／反盜版聯盟（AVIA／CAP）、台灣有線寬頻產業協會（CBIT）、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）、台灣線上影視產業協會（Taiwan OTT Association），以及美商團體。

公協會團體表示，接下來也將拜會文化部、經濟部智慧局。

對於NCC目前已與文化部、智慧財產局等跨部會加強取締侵權的法規與行政措施，七大影視產業公協會團體表示肯定，新北地檢署更於上週對台灣安博盒子負責人求處重刑，盼持續進行外，亦提供國際間各國打擊網路盜版的實務經驗，業者期盼政府可以更進一步檢視、強化法規，與時俱進，賦予行政機關及檢警等執法單位對等的執法武器，方能更強而有力的打擊防範侵權者犯罪手法不斷進化、鑽研法律漏洞且囂張的行徑。

業者表示，七大公協會團體偕同拜會NCC，主要表達防制侵權網路及侵權盒子等數位侵權的急迫性，已是不分國內外各國共同面對的問題。

公協會團體表示，以數位工具盜取內容供連結或以侵權盒子連結觀看，不僅僅只是威脅各國文化產業鏈的生存，更攸關個人使用網路的安全，甚至涉及國家安全的議題，不能等閒視之。公協會團體並且提醒，隨著政府積極打擊盜版，數位侵權者的犯罪手法也因應政府的法規和取締方式不斷進化、鑽研法律漏洞，因此，執法者的武器也應對等並不斷提升，公協會團體分享國際間各國政府打擊盜版的法規及實務，期盼我國政府也能夠與時俱進，檢討強化法規，方能更有效打擊數位侵權犯罪行為。

NCC主委陳耀祥主委及多位委員皆親自出席聆聽及交換意見，顯見NCC對防制侵權議題的重視。

針對七大公協會團體的建言，陳耀祥表達對此議題的重視，今後也會持續支持公協會對此議題的努力與建議做法。公協會團體也將拜會文化部、經濟部智慧局，對政府積極打擊網路盜版的決心予以肯定並分享國際經驗以集思廣益。

公協會團體表示，在網路時代，以數位化工具竊取智慧財產的數量和傳播速度遠超過以往類比時代，對影視內容等智慧財產內容工作者，以及上中下游等產業鏈辛勤耕耘的努力也傷害最深，近年來，數位侵權行為的傷害，已不分國內外，不論上中下游，成為全球化共同面對的課題。

公協會團體進一步表示，網路侵權行為不僅僅只是竊取內容產製者智慧財產的問題，網路盜版網站及盜版機上盒，更有可能使個人資料曝露於風險、甚或以不實訊息或惡意程式，危害個人及國家安全。多數盜版網站是以收取賭博或色情廣告作為獲利來源，所宣導和販售的服務或內容極不利於兒少權益，更占用合法業者的網路頻寬，並直接損害影視產業上中下游的生計，長遠將使本國的影視產業空洞化。公協會團體強調，侵權網路及侵權機上盒的危害，不僅僅只是產業經濟的問題，也將對全民和國家造成威脅。