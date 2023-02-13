民進黨主席賴清德日前祭出「學倫爭議處理機制」後，資深媒體人黃揚明今（13）日發現，民進黨官網闢謠專區已經把護航林智堅沒有抄襲的辯護文悄悄下架。對此，網友認為，還不是為了選票！民進黨應該道歉吧！更有人留言酸，「這樣叫翁達瑞情何以堪」！

民進黨中執會於2月8日通過由身兼黨主席的副總統賴清德提案的學倫爭議處理機制，規定2024候選人都要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，學位如出於變造、造假、抄襲、由他人代筆等，交由黨紀處份。未簽署聲明書或未完成查對程序者，其研究所以上學位不列入民進黨提名所認可的學位。

資深媒體人黃揚明於9日時卻發現，民進黨官網「闢謠專區」仍留有「林智堅中華大學碩論享有著作權且口試早於著作權轉移，沒有抄襲、沒有侵權疑慮」、「最新事證公布！！ 林智堅論文為原創！」兩篇完全顛倒是非的新聞稿及哏圖。

不過，黃揚明今（13）日在臉書披露，上次提到民進黨官網闢謠專區有關去年7月稱林智堅論文是原創的稿子及哏圖，今天查閱發現已下架。

對此，網友留言表示，果然需要有人監督才會改，應該出來面對吧！民進黨應該為誤導民眾鄭重道歉！也有人認為，「這個黨連質疑都可以變成造謠，真的沒救了」、「還不是為了選票」、「這樣叫翁達瑞情何以堪」！

不過，民進黨官網仍然強調「沒有擋疫苗、沒有強推數位中介法」，網友因此質疑，「闢謠專區？」