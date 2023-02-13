美軍9天來4度擊落高空物體，前3次皆是出動F-22「猛禽」戰機。為擊落相對廉價的高空偵察氣球或飛艇，美軍接連投入造價3.6億美元的世界最強匿蹤戰機F-22，其原因引人關注。

本月4日，美國派出F-22戰機，從17.7公里高度發射AIM-9X響尾蛇空對空飛彈，擊落了19.8公里的中國偵察氣球（中方稱為「民用無人飛艇」）。這是F-22實戰部署18年來，首次空對空實戰紀錄，也是史上最高高度的擊落紀錄。

為何不使用地對空飛彈或F-15、F-16等其他戰機，非要動用最貴的F-22擊落中國飛艇？韓國《朝鮮日報》13日分析說，首先，以地對空飛彈為例，愛國者飛彈也可上升到中國飛艇飛行的高度（18-20公里）擊落目標。愛國者飛彈擊落敵機的最高高度為24公里左右。

問題在於大型偵察飛艇是纖維製成的，雷達很少能探測到，難以準確跟蹤和瞄準。愛國者飛彈係由雷達制導。但在美國將中國偵察氣球擊落的南卡羅來納州海岸，並未部署愛國者。愛國者飛彈的有效射程為70-80公里。

美國在本土部署有F-22以外的F-35匿蹤戰機、F-15和F-16、FA-18戰機等。之所以投入F-22，是因為它的實用上升最高限度在15公里以上，上升最高限度在20公里以上，比其他戰機更高。此外，F-22的普惠F119發動機以可進行1.5馬赫超音速巡航，以及能隨意改變戰機方向的推力轉向功能等而聞名。

相較之下，F-35、F-16、FA-18等的實用上升最高限度為5萬英呎（15公里）左右，很難擊落飄浮在18公里以上高度的飛艇。F-15的實用上升最高限度達到19.8公里，在高度上有能力擊落中國偵察氣球，但它並不在作戰地區附近。

韓國峨山政策研究院研究委員梁旭（音）說：「我們瞭解到，負責美國防空任務的F-15C／D將在2026年之前分批退役，目前美國本土的防空任務由F-22承擔。F-22作為美國的主力戰機，將率先出動應對威脅。」