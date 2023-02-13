從第一顆高空氣球被美國媒體在電視上播出後，事件的發展遠遠超乎美中雙方的預料。美媒報導稱，2月1日氣球出現在蒙大拿州上空時，感到震驚的不只有美國人，他們就此悄悄地向北京進行交涉時，中共決策階層也感到疑惑，「這氣球是誰的？」

美媒《華爾街日報》報導稱，當時沒有人預料到會變成現在這樣的局面，兩國出現新的非同尋常的衝突點，且事態持續發酵。現在美國仍在收集被擊落的氣球的信息，周日美國和加拿大還在確認在阿拉斯加和加拿大上空擊落的2個不明飛行物體的來源和目的，但美國官員表示，周日下午在休倫湖上空又擊落了第4個飛行物。

報導指出，在拜登政府公開有關中國氣球消息的前一天，中國高級官員與華盛頓溝通之後，急忙地核實該項訊息。因為中美雙方正在商討布林肯訪北京事宜，包括會見中共國家主席習近平，雙方都不希望發生危及此次訪問的國際事件。

當時最緊迫的問題是，「這個氣球是誰的？」中國官員認為，這是一件出乎所有人意料的「黑天鵝」事件。美方向中國駐美大使館通報氣球事件時，中國大使館感到非常意外，美國官員也注意到中方的困惑。

報導說，瞭解此事的中國官員表示，在隨後的幾個小時裡，中國外交部和政府其他部門之間進行了協調，最終發表一份由習近平簽署的聲明。聲明稱，該氣球用於氣候研究並偏離了航線，中國對這一事件感到遺憾。聲明發表時，距北京首次接獲氣球訊息已有36小時。

知情的中國官員說，中方已經盡可能快地處理了此事。按照北京方面的標準，中國這一聲明帶有不尋常的和解意味，但未能阻止布林肯放棄訪華行程，這原本會是5來美國首次對華高級別訪問。

中國認為氣球事件是一個意外，但遭到美國懷疑。美國官員也承認，他們不知道中國政府最初是否打算讓這只氣球在冒險飛越阿拉斯加後向南飛越美國腹地。當時正值布林肯計劃訪華幾天前，這樣的舉動將是一種挑釁行為。

無論對華盛頓還是北京方面來說，布林肯的中國之行都被視為朝著恢復貿易對話、重啟溝通渠道邁出的一步，雙方都希望在美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)台灣之行前進行高層交流。現在，雙方都在應對國內強烈的政治壓力，同時試圖避免緊張局勢的迅速升級。

報導認為，氣球事件的政治影響可能使「習拜會」的期望落空。中國官員曾希望布林肯訪華之行能為中美領導人峰會鋪平道路，他們甚至期待習拜會在11月亞太領導人在舊金山的年度會議之前舉行。但是，氣球被擊落後，中國政府轉向較強硬的立場，從最初的和解性聲明，變成指責美國正炒作事件並傷害中美關係。

雖然中方態度在上個週末持續強硬，但中國官員表示，他們對拜登過去一周淡化氣球事件對雙邊關係影響讓中方感到欣慰，表明白宮不想加劇中美緊張關係。中國商務部也表示，對美國財政部長葉倫(Janet Yellen)希望訪華持歡迎態度。

報導引述華盛頓智庫史汀生中心(Stimson Center)的中國項目負責人孫韻說，中國人希望維持中美關係的積極勢頭。但是，一位美國官員表示，現在還沒到考慮雙方要如何走出目前困境這個問題上。