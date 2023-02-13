大陸男星陳飛宇是知名導演陳凱歌和女星陳紅的兒子，近日卻爆出與已婚女粉絲開房，陳飛宇疑似當小王，引起外界軒然大波，陳飛宇工作室於今（13）日回應稱與該位胡女士交往期間兩人均單身，承認了照片的真實性，表示兩人是和平分手，掀起熱議。

陳飛宇工作室稍早發聲，強調：「陳飛宇先生與胡女士交往期間雙方均系單身」，澄清關於陳飛宇當小王的謠言，女方經紀公司「爆樂比文化」也發布聲明，稱：「胡女士與陳飛宇先生已和平分手，且分手後於次年結婚」，表示是與陳飛宇分手後才結婚，並非在婚姻狀態中與陳飛宇交往。

不過發出聲明後，許多網友仍吐槽：「承認是本人，問就是單身，和網友猜的聲明差不多」、「承認睡粉啦」、「1.承認照片真實性，照片中的是他。2.承認交往過。3.承認女方現已婚。」、「恭喜粉絲，喜提嫂子。」、「所以他們是真的做了唄」、「真的……好無語！」、「恭喜一砲而紅」。

陳飛宇工作室發出聲明。（圖／陳飛宇工作室微博）

陳飛宇前女友胡女士經紀公司發出聲明。（圖／爆樂比文化微博）

目前陳飛宇的商務合作影響不大，只有代言品牌安慕希搜尋不到他的相關貼文，其餘品牌在截稿前仍有陳飛宇相關宣傳，不過影響最大疑似是他與女星周也的電影《倒數說愛你》，原先傳出將在2月14日情人節當天定檔，沒想到鬧出這起風波，讓許多人猜測恐有可能影響電影上映，同樣受到影響的還有陳飛宇與羅雲熙主演的耽美劇《皓衣行》，恐怕將延後播出。