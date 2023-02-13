一名男網友日前帶女友和另一對情侶一起旅遊過夜，當天住4人房，另一對情侶晚上獨自去酒吧後，他與女友就想趁機啪啪，沒想到做到一半對方2人就回來，一開門看到他們馬上大叫，他們則馬上結束並道歉，事後崩潰發文「有夠羞恥，空氣瞬間凝結，整個尷尬到不行」。

該網友在Dcard發文，他日前趁開學前與女友、另一對情侶外出過夜，4人是高中同學，感情相當好，當天是住4人房，吃完晚餐後，對方情侶2人想去酒吧喝酒，他與女友留在旅館，後來女友洗完澡後僅穿著內衣，他就明白女友意思，但他擔心朋友會提早’回來，於是脫衣服後就跳過前戲直接上陣。

該網友說後來朋友真的在他們做到一半時就回來，而該房間又是一開門就能看到床的，對方情侶的女方看到他們就突然大叫，而他當時是全裸，女友只穿內衣，他們則馬上停止動作，向對方道歉，是後發文說「當下真的很想挖個洞躲起來，有夠羞恥，空氣瞬間凝結，整個尷尬到不行」。

其他網友留言「真的無法理解就同住四人房了，到底有多癢還是想尋刺激」、「滿不尊重人的，誰想住砲房」、「我真的傻眼，要打炮自己去開雙人房啦」、「住雙人房，你們要在門口浴室還是床上%都隨便你們，有夠不尊重同房睡的人」、「還蠻雷的欸你們兩個，出門玩想打炮就訂兩件房阿省這個錢幹嘛」。