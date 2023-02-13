宏匯廣場獨家一風堂四人歡聚餐，原價2060元、特價1599元。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場布娜飛比利時啤酒餐廳雙人甜蜜蜜套餐，原價1488元、特價1288元。（宏匯廣場提供）

西洋情人節來臨，新莊宏匯廣場推出一系列浪漫折扣與表演活動，結合服飾促銷最低5折起，即起至3月1日全館當日累計滿2000元贈200元，再加碼即起至3月6日當日於指定按摩器材單筆滿2萬元贈限量家電樓層抵用券1000元2張。

消費回饋再堆疊，持玉山銀行宏匯廣場聯名卡，當日累計滿6000元贈100元、滿2萬元贈400元，4大銀行分期加碼回饋再贈100元。 2月14日至2月24日持3大銀行信用卡，至館內指定餐廳當日單筆滿2000元贈「食幸福」100元全館十足抵用；另即起至2月28日持悠遊付結帳，最高享12%回饋，每人最高送200元。

迎接情人節到來，送禮氣息濃厚，宏匯廣場歸納香水、珠寶飾品、對表、巧克力、3C為「5大送禮指南」，也精選多家約會餐廳，推出甜蜜雙人餐。

推薦如SOPHIA鑽石套鍊，原價2萬6800元，特價1萬5000元、SWAROVSKI Dextera手表推薦價金色1萬8000元，都受到情侶高度詢問。另「布拉格的調色盤」生巧克力買1送1、「31冰淇淋」情人節限定禮盒，與「品好乳酪」生乳酪蛋糕巧克力口味等，近期銷售也都十分亮眼。