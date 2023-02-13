金門機場因出現濃霧，能見度僅剩100公尺，導致上午航班全數取消，截至晚間6時半候補號碼已有1700餘號，金門航空站為了應急，今晚間規畫立榮航空、華信航空各1班飛往台北的班機，明日預計會再規畫3班加班機。（于家麒攝）

金門機場因出現濃霧，能見度僅剩100公尺，導致上午航班全數取消，截至晚間6時半候補號碼已有1700餘號，金門航空站為了應急，今晚間規畫立榮航空、華信航空各1班飛往台北的班機。（于家麒攝）

中央氣象局今日上午發布濃霧特報，金門機場因出現濃霧，能見度僅剩100公尺，導致上午航班全數取消，截至晚間6時半候補號碼已有1700餘號，機場內外大排長龍。金門航空站為了應急，今晚間規畫立榮航空、華信航空各1班飛往台北的班機，明日預計會再規畫3班加班機，由金門飛往台北、台中及高雄。

氣象局今日針對台灣西半部、澎金馬等地發布濃霧特報，金門機場因起濃霧，能見度僅剩100公尺，遠低於正常起降的800公尺標準，金門航空站統計，截至今日晚間5時已取消16班航班，但今早陸續有8航班飛行，疏運1000多人返台。

金門機場聚集上千名遊客，多數遊客都是周末參加「金門馬拉松」的選手，因為沒有滯留的打算，不少遊客都只能在機場乾等後補。金門縣長陳福海上午也前往機場，了解航班狀況和班機調整問題，副縣長李文良晚間6時也到場關心，他表示已協調航空公司派加班機，但仍有多架飛機在外海上空盤旋，仍要視晚間天氣狀況。

金門航空站主任洪念慈表示，今晚最後一班航班為9時40分，未補上的乘客將持續發放候補號碼，現場持續為明日加班機唱名，發放號碼牌，呼籲今日未補上班機的遊客，繼續等待明日加班機的補位唱號。

洪念慈補充，今天總計飛回台灣的有19班正班機和2班加班機，疏運約2400人，仍有約1600人滯留，明日已協調確定3班加班機，華信航空也承諾再加1班加班機、1台放大機型，約可再運輸700人，最多僅剩800人需要再協調飛機。

另外，小三通雖有通航，仍受濃霧影響，今中午12時船隻被延誤至下午2時才啟航，經統計今入境30人、出境67人。