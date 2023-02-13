一名男子和年僅15歲的國中少女交往，兩人在交往的半年期間偷嚐禁果恩愛3次，卻害得少女懷孕。少女即將當小媽媽的事情曝光後，惹怒少女家人，男子也因此挨告妨害性自主，事後男子以390萬元分期20年與少女及其父母達成和解，法院審理後認為雙方已和解，且男子犯後坦承犯行，依3個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併處有期徒刑7月，緩刑5年。

阿榮（化名）在2021年6月間和當時年僅15歲的少女婷婷（化名）交往，阿榮明知婷婷未成年，卻為了一逞色慾，在2021年7月至11月間，於友人家中和婷婷3度發生性行為，導致婷婷懷孕。

婷婷父母知情後氣得提告妨害性自主，阿榮和婷婷家人達成調解，阿榮同意賠償婷婷及其家人390萬，並從2023年開始到2043年分期攤還，並表示2023年2月到2028年1月，期間每個月給付2萬元；2028年2月到2043年1月，期間每個月給付1萬5000元，總共分期20年。

法官審酌阿榮高職肄業、為家中長男，犯後坦承犯行，且已和婷婷達成調解，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子性交，共3罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑7月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

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