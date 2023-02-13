女星何妤玟曾透露偏愛肉感的異性，藝人白雲是她的性幻想對象，一度掀起熱議。近日，何妤玟在節目被爆料不只欣賞白雲，對民進黨台北市議員王世堅也有好感，讓小S逼她在兩人中做選擇。

何妤玟在節目《小姐不熙娣》強調，她講別人胖不是批評而是讚美，「大家不要忘了我的性幻想對象是白雲！我最喜歡胖子了好不好。」前主播劉涵竹此時爆料，何妤玟曾自爆「王世堅她也可以」，小S驚呼：「王世堅和白雲是不同型的耶！」

何妤玟解釋王世堅會拉小提琴，且跟很多議員、立委打聽過，知道他私下的個性很靦腆，跟電視上不一樣，她甚至私訊過王世堅，想找對方一起拍YouTube影片，只是沒有獲得回應。

小S要求何妤玟在白雲和王世堅之間二選一，何妤玟認真思考幾秒，表示這兩個人的身材對她都很有吸引力，因為她真的偏愛胖男，如果真要選擇，應該會是白雲。來賓何嘉文靈機一動，給出何妤玟和白雲、王世堅同台的建議，何妤玟忍不住哀嚎：「我好不容易恢單了，為什麼我約會的對象是王世堅、白雲跟詹老師！」

她強調青菜蘿蔔各有所好，「我就是喜歡有點微肉感，跟圓圓的人嘛！」小S聽完後答應何妤玟，未來會盡量製造兩人同台的機會，「那集我希望你主動一點」，何妤玟開玩笑道：「來的那天他拒絕我，我會現場抓狂喔！」坦言若被王世堅無視愛意，會整個人崩潰。

命理老師詹惟中接著爆料何妤玟，有次把豪宅、名車給她拍攝，本來印象很好，一聽到何妤玟說「對陳為民很有感覺」，馬上大扣印象分數，開玩笑喊要封鎖。小S忍不住調侃：「老師講真的，我覺得為民哥比你帥一萬倍！」詹惟中瞬間中箭，無奈地回：「你說我只好承認了。」逗得現場人哈哈大笑。