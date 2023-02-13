內湖科學園區交通對歷任台北市長都是難解議題，國民黨台北市議員游淑慧指出，還沒有捷運前及捷運開工後更黑暗的交通，不解決要怎麼再撐10年？她提出瘦身及均衡：分散產業進駐的對策，分短中長期三支箭處理。短期鼓勵搭乘大眾運輸，推早鳥優惠、分流運輸；中期讓產業和從業人員地區分流，從根本上減量；長期才是捷運完工後的暢通。她還酸港湖綠委高嘉瑜要求蔣萬安落實民生汐止線，算實現高2020的政見嗎？

游淑慧表示，政策大餅要現在吃得到才實際，只講十年後才能實現的方式，那叫畫大餅、開支票，當下的問題還是在。台北市的每一條捷運建設，從規劃、計畫通過、開工到完工通車，大概是10到15年。其中命運坎坷的民生汐止線，更是活生生的被柯文哲前市長擱置不理，這期間市長、議員都換了一批。而直到現在，談到內科交通解方還是只能老調重彈提捷運加速完工。

「但是，有兩個眼前問題，才是我們現在就應該思考的。」游淑慧強調，一，還沒有捷運前的交通問題還是要解決。二，捷運真的開工後，更黑暗的交通狀況要怎麼預防？沒辦法解決這兩個問題，要大家怎麼再撐10年？她一直不厭其煩地提出建議，不要只是直覺性的就交通解決交通，而應該橫向的從更寬廣的思維來找出各種配套方式。聯外道路、高架引道或捷運等提議，都會造成一段交通黑暗期，而且也曠日費時。

游淑慧指出，內科交通問題在於產業及從業人員過度進駐，但因為柯文哲前市長又再多蓋了個內科2.0，內湖一次塞個痛快，這就像是人的血管堵塞了。因此要對症下藥，健康而容易的一招就是瘦身及均衡：分散產業進駐。她曾建議柯文哲跟蔣萬安兩位市長，要加速開發士北科技園區，並適當分散或補助產業搬遷進駐，讓士北發展、內科喘息，這樣台北市的區域發展也會更平衡。

「內科交通問題可分三支箭處理。」游淑慧提到，一，短期：盡量鼓勵搭乘大眾運輸。目前推出的早鳥優惠、分流運輸也是一帖藥。二，中期：產業分散、合宜最佳。內科怎麼塞爆，就要怎麼解套，除了上班時間分流，也要讓產業和從業人員地區分流，從根本上減量。三，長期：跟捷運建設陸續完工。加大加強整個內湖內科的交通運輸，讓整個內湖跟內科的交通流動暢通。

游淑慧直言，喊捷運建設是最快的，但看到捷運完工卻是最慢。「多元解方、同時並進！我做過行政官員，說和批評都很簡單，但我更重視該怎麼做。」她還在留言區酸高嘉瑜：記得2020年高委員的競選政見就是民生汐止線的開工，結果到了2023年，高委員卻要求蔣萬安必須落實民生汐止線的政見。這也是某種政見實現嗎？