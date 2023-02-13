桃園區第1河濱公園目前正在蓋共融公園，預計年底完工，打造城市冒險基地。(市府提供)

桃園區第1河濱公園目前正在蓋共融公園，預計年底完工，打造城市冒險基地。(市府提供)

桃園市水務局近年完成南崁溪全長22公里自行車路網，其中位於桃園區的第一河濱公園，有占地約1.1公頃的狹長帶狀綠地，綠樹成蔭在地景藝術節打出名聲，水務局進一步規畫分齡共融式遊戲場，本月開工後預計年底竣工，打造孩童跟青少年的城市冒險探索基地，也讓鐵馬族多一處停靠休憩空間。

水務局表示，桃園區第一河濱公園隔著南崁溪，與三民運動公園遙相望，狹長的帶狀空間，有成林的樹群、未完全開發的次生林，是青少年跟孩童進行城市冒險的最佳基地，也能擴大南崁溪兩側的遊戲區，因此規畫將第一河濱公園既有綠地1.1公頃面積，改造成共融式遊戲場。

水務局指出，遊戲場設施分為緩和遊戲與體健設施區、水道與沙坑景觀設施區及森林冒險區三大區域。低年齡層孩童有體驗彈跳床、戶外敲擊樂與觸覺步道，青少年則設計可訓練全身肌肉伸展及平衡感的遊戲空間，刺激本體覺與前庭覺。

水務局強調，園區還透過體健設施規畫分區，讓長輩或陪同者也能從中得到更多樂趣，並藉由水景、沿岸觀景平台、戲水渠道及沙坑遊戲，營造具自然生態的入口意象。

水務局指出，工程已於2月1日開工，預計11月30日竣工，總經費約4900萬元，公園內施工動線規畫，將維持現況自行車步道通行，讓河濱公園仍能輕度使用。將依循無障礙環境、豐富性、挑戰性、主題性、自然性及服務完整性等6大原則指標，打造符合水元素特色的核心型共融式遊戲場。