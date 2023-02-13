民進黨在2022年的九合一地方大選慘敗，新任黨主席賴清德強調要杜絕黑金、徹底解決學術倫理問題。媒體人黃揚明今（13）日在臉書提到，民進黨週三將討論「排黑條款」，賴清德處理前國策顧問、現任中常委黃承國，將成為值得關注的焦點。

前國策顧問黃承國。（資料照）

黃揚明指出，賴清德上任民進黨主席後，每週三都會開中執會處理黨務改革案，有媒體指出，近日將討論入黨辦法中的「排黑條款」，另黃承國去年12月聲明願自請調查，賴清德討論「排黑條款」是否納入「阿國條款」，值得關注。

對於賴清德的想法，黃揚明不認為心意已定要處理黃承國，因此案將攸關派系勢力動態，一旦賴與黃承國所屬的英系決裂，即使賴清德在黨內總統提名定於一尊，但黨內心結能否排解，仍有許多疑義。

黃揚明強調，這一題不僅是只看黃承國而已，若賴清德只處理黃承國，形同鋸箭法，只是表面功夫，更重要的是民進黨執政後，與黑金合流的整體利益結構真的能全面反省嗎？這考驗賴清德對民進黨「黑金」議題的檢討反省決心。