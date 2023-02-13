30女高中生露天泡湯被偷拍 嫌犯竟是同校男同學

日本靜岡縣警方在2月1日時公布一起震驚當地社會的「偷拍集團案」，利用話術引誘女子到露天溫泉，在對方毫無防備之下偷拍，至少有16人涉案，受害者至少超過1萬人。沒想到就在這起事件爆發後，熊本縣一所公立高中2022年底畢業旅行時，約有30名女學生在下榻旅館的露天浴池被同校的男學生偷拍。

據《熊本放送》等日媒報導，熊本縣熊本市一間公立高中2022年12月舉辦畢業旅行，在旅程中的其中一處下榻旅館卻發生偷拍事件。當時一群女學生正在旅館內的露天浴池洗澡，其中一名女學生發現有男性在偷窺，隨後向同行的帶隊老師通報。

校方也馬上揪出嫌犯，沒想到竟是同校的男同學。校方發現，男學生不僅偷窺，竟然還偷拍女學生們的裸體，於是立刻報警。當地警察隨後投入調查。

針對者起同校男同學的盜攝事件，熊本縣教育委員會表示，「原本應該是讓學生開心的畢業旅行，卻發生深感遺憾的事件」，教育委員會也已要求校方提交相關報告書。