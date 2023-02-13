新興國際中小學連續16年在開學典禮上發放外幣紅包給學生，將國際教育融入中國傳統慶典當中，高齡103歲的創辦人魏照金更親自出席發放。（蔡依珍攝）

學生開心拿到紅包。（蔡依珍攝）

新興國際中小學連續16年在開學典禮上發放外幣紅包給學生，將國際教育融入中國傳統慶典當中，9年級的張珈穎（左）和劉若亭（右）已連拿9年不同國家的外幣，笑言：「其他學校拿不到，只有我們有！」（蔡依珍攝）

新興國際中小學13日在開學典禮，依年級發放9種不同的外幣紅包給近2000名中小學生，希望將國際教育融入中國慶典當中，校方笑言，每年為了外幣紅包都傷透腦筋，部分外幣紙鈔還得請託旅行社從國外帶回來，學生則樂得開心，連拿9年的張珈穎和劉若亭笑言已蒐集9國紙鈔：「其他學校拿不到只有我們有！」

新興高中副總校長兼國際中小學校長林繼生說，新興國際中小學非常重視國際教育，全校有10位全職外師，平時透過課程、活動，以小班、沉浸式的教學方式，加上多國文化創意展演、國際日成果發表、西餐禮儀示範、航空情境教學、英語朗讀、寒暑假美語營等，從小增強學生的語文能力，開拓學生的國際視野，而過年拿紅包是國人傳統的習俗，校方特別從2008年創校起，將民俗與國際教育結合，每年寒假後開學日，發放外幣紙鈔當紅包給學生。

今年共有加幣、馬幣、星幣、澳幣、歐元、泰銖、美金、日幣、菲律賓幣等9種外幣，國小951人、國中1027人受惠，總計金額約17.6萬元。高齡103歲的創辦人魏照金也特別到場發給1年級生。

校方指出，每年年初就會請銀行端幫忙留存小面額外幣紙鈔，待年底累積足夠一次兌換，但常有部分國家紙鈔數量不足，因此也會事先請旅行社友人到當地兌換後帶回，像是過去因美國視2為LUCKY，都發2元美金紙鈔，但量少只能連年親赴美攜回，疫情後改發美金1元。

「每年都期待拿到哪國的外幣！」9年級的張珈穎和劉若亭已經連拿9年，拿到後都會研究幣值及台灣的匯率，以及紙鈔上代表的意義，藉此了解該國文化，張珈穎都摺好放進存錢筒，不時拿出把玩，劉若亭則在押在書桌的透明玻璃下欣賞，五顏六色，讓人賞心悅目。