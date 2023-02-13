土耳其敘利亞大地震後，多數的國際救援都前往土耳其救災，而敘利亞西北部的救援幾乎是靠自己。災民缺乏援助，憤怒的說自己被國際社會所拋棄。

半島電視台(aljazeera)報導，敘利亞十幾年來國家分裂，目前主要是2大陣營，南方大馬士革的官方政府，與北方的反叛組織「自由敘利亞」(FSA)，這次大地震主要是在FSA的地盤，他們極度缺乏國際救援的管道。

站在廢墟前的拉祖克(Abdel-Monem Qassem al-Razouq)說：「我的姐姐一家人死於地震，我是在這裡懷念他們。我看到了我姐姐的裙子，她兒子的衣服等等，。當他們把所有東西都搬走時，我就再也不來了。

「全世界都讓敘利亞人民感到失望。如果這種破壞發生在歐洲或其他國家，我想全世界都會前去營救，但是在我們這裡，沒有人關心。」

過去一個星期，雖有車隊進入敘利亞，但大多是從土耳其來的，他們不是來幫忙救災，而是把在土耳其境內死亡的敘利亞難民遺體送回來，對救災沒有幫助。

所幸，聯合國的支援車隊己進入敘利亞西北部，前幾天已派出 52 輛卡車，而今天派了6輛，但是這仍然是杯水車薪。

敘利亞人無奈的說「國際社會唯一說的就是『我們與你同在』，但我們需要的，可不只有這一段言語。」