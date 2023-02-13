《本日公休》劇組、演員今一同出席媒體試片會。（陳俊吉攝）

方志友坦承在《本日公休》繳出從影史上最赤裸的演出。（陳俊吉攝）

親情電影《本日公休》13日舉辦媒體試片，兩位監製吳念真、吳明憲、導演傅天余、電影主題曲《同款》作曲人陳建騏、主演陸小芬、傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友出席暢談拍攝回憶。其中金馬影后陸小芬息影23年後久違復出，在片中飾演一輩子在幫人剪頭髮的家庭理髮師，為了角色去學理髮，練習時還不小心剪到手，現場直接見血，讓她自虧：「見紅就會發。」

片中有許多開車戲的陸小芬，自信表示「運動細胞是非常好」息影這段時間沒有在家裡養尊處優，不僅平時會打籃球、爬山、瑜珈維持好體能，開車技術也很好，是個安全駕駛，但為了適應電影的古董車花了一段時間，跟著劇組穿梭繞遍在台北的各大道路街弄小巷練車，正式開拍時不僅要演出找不到路的樣子，也要跟緊前面的拍攝的車子，一度真的差點翻下田裡，驚險直呼：「阿彌陀佛！掉下去3天都不用拍戲了！有保庇有保庇！」

此外，與陸小芬沒有血緣卻同樣念舊的前女婿傅孟柏，飾演修車黑手阿川，與演小女兒阿玲的方志友，兩人因為價值觀不合而離異，共同扶養年幼的兒子。這次是方志友從影史上最赤裸的演出，她和傅孟柏在片中離婚後仍有牽絆，兩人亦有親密床戲，方志友坦言過去拍戲只露背部，為了劇情「要很自在地露並只穿內衣褲」，這次突破尺度展現自然演技，成為全片一大亮點。

除了傅孟柏、方志友演離婚夫妻很自在，片中飾演兄妹的施名帥、陳庭妮也接連著吵，分別飾演魯蛇大兒子阿男與二女兒造型師阿欣，將家庭間「嗆來嗆去、酸來酸去」如實呈現。陳庭妮透露私下跟施名帥很熟「默契好」，前一部戲才一起演好同學，第一次參與表演課時，還以為《本日公休》施名帥要演她的男友，讓她一度內心小劇場爆發：「天吶我要怎麼跟他演情侶啊！好難演好難演！」後來得知要演兄妹才放下一顆心。