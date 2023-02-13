苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾轎13日開啟第2天進香之旅，約於上午11點多進入龍井區，台中市政府警察局烏日分局分局長尤啓南率領員警接駕，並護送鑾轎沿沙田路持續南下，行經沙田路三段時，這輛「粉紅超跑」突然急左轉，衝向大肚分駐所，讓在場員警又驚又喜。
白沙屯媽祖鑾轎13日凌晨6時從台中清水起駕，開啟第2天進香之旅，鑾轎於上午11點多進入龍井區，沿沙田路持續南下，未料行經沙田路三段時，突然停了下來，似乎是在考慮接下來的方向，沒多久突然急左轉，衝到了馬路對向大肚分駐所的警察服務站。
烏日警分局表示，當時員警都以為白沙屯媽祖不會進入大肚分駐所，三和派出所所長楊儒陸見狀便呼喊警犬歐弟及全體員警虔誠恭迎，沒想到「粉紅超跑」動了起來，接著橫越馬路，進到大肚分駐所警察服務站，讓現場維護鑾轎行進人車安全的員警們又驚又喜，尤啓南也立即率領全體員警虔誠參拜。
此次烏日警分局出動約166名警、民力，維護遶境秩序，讓進香隊伍一路平安，一切相當順暢。尤啓南表示，首次執行白沙屯媽祖安全維護勤務，各同仁皆盡心盡力護送鑾轎前進，祈禱媽祖保佑轄區交通平穩、治安平順、同仁平安，護國佑民、風調雨順。
另，白沙屯媽祖鑾轎自11時許進入龍井區，經過7個小時後，抵達台中市大肚區，約於傍晚18點多突然轉進興農公司，並在18分28分左右確認駐駕於楓康總部，預計14日凌晨6時起駕。
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