苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾轎13日行經沙田路三段時，這輛「粉紅超跑」突然急左轉，衝向大肚分駐所，讓在場員警又驚又喜。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

烏日警分局三和派出所所長楊儒陸呼喊警犬歐弟及全體員警虔誠恭迎。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾轎13日開啟第2天進香之旅，約於上午11點多進入龍井區，台中市政府警察局烏日分局分局長尤啓南率領員警接駕，並護送鑾轎沿沙田路持續南下，行經沙田路三段時，這輛「粉紅超跑」突然急左轉，衝向大肚分駐所，讓在場員警又驚又喜。

白沙屯媽祖鑾轎13日凌晨6時從台中清水起駕，開啟第2天進香之旅，鑾轎於上午11點多進入龍井區，沿沙田路持續南下，未料行經沙田路三段時，突然停了下來，似乎是在考慮接下來的方向，沒多久突然急左轉，衝到了馬路對向大肚分駐所的警察服務站。

烏日警分局表示，當時員警都以為白沙屯媽祖不會進入大肚分駐所，三和派出所所長楊儒陸見狀便呼喊警犬歐弟及全體員警虔誠恭迎，沒想到「粉紅超跑」動了起來，接著橫越馬路，進到大肚分駐所警察服務站，讓現場維護鑾轎行進人車安全的員警們又驚又喜，尤啓南也立即率領全體員警虔誠參拜。

此次烏日警分局出動約166名警、民力，維護遶境秩序，讓進香隊伍一路平安，一切相當順暢。尤啓南表示，首次執行白沙屯媽祖安全維護勤務，各同仁皆盡心盡力護送鑾轎前進，祈禱媽祖保佑轄區交通平穩、治安平順、同仁平安，護國佑民、風調雨順。

另，白沙屯媽祖鑾轎自11時許進入龍井區，經過7個小時後，抵達台中市大肚區，約於傍晚18點多突然轉進興農公司，並在18分28分左右確認駐駕於楓康總部，預計14日凌晨6時起駕。