許多人吃火鍋沒吃完時，都會選擇打包外帶。作家黃大米透露，近日她和友人前往吃火鍋時，就因為吃不完打包外帶，最後把剩菜拿到火車站給酣睡的街友吃，不過貼文曝光後卻遭罵翻，許多網友認為她根本是把廚餘丟給街友還自我感覺良好，紛紛洗版留言。目前黃大米已經刪除臉書貼文，不過仍尚未進行任何回應。

黃大米近日在臉書粉專發文表示，最近跟朋友吃火鍋時吃不完，「我把許多食材都丟下去煮，煮好後請服務人員打包，就去到火車站送給遊民」。黃大米提到，當時她把火鍋料理和飲料放在正在睡覺的街友身旁，瞥見對方用了聖經當枕頭，「我想等到他明天起床看到這麼豐盛的食物時，一定會覺得是上帝給他的食物，這樣的感覺一定挺好的」。

不過貼文曝光後卻遭到網友開罵，認為她根本是把自己的廚餘給街友還沾沾自喜，甚至自以為是上帝，「遊民醒來看到旁邊會不會已經爬滿蟑螂螞蟻……？」、「大米，妳的火鍋處理掉了沒？」，目前黃大米已將該篇貼文刪除，不過仍未出面回應。

臉書粉專「氣炸伯」直言「三X？妳送廚餘給人家還沾沾自喜？最後是在說自己是上帝？」網紅陳沂則分析，黃大米根本是標準偽善，只是把自己不要的垃圾丟給弱勢，還覺得自己是在施捨。