1月30日匯市新春開紅盤後，先是連四升後，再來就是連八貶，13日台北及元太二大外匯市場的總成交量縮小至14.93億美元。
外匯交易員指出，新台幣對美元13日以30.19元開盤，一度縮小貶幅，而後在美元買盤力道加大後，走勢偏弱，曾一度觸及低點30.254元，重貶1.18角，而後稍微縮小跌勢，但午後的美元買盤力道持續，讓新台幣持續偏弱，最後收在30.238元。
近期台股持續盤整，加上14日將公布美國1月CPI，市場觀望氣氛濃厚，新台幣持續弱勢。13日跌破1月30日開紅盤日的收盤價30.137元及30.2元大關，收在30.238元，重貶1.02角，出現連八貶，已經快全數跌光兔年開紅盤以來的漲幅，直逼1月19日虎年封關的30.368元。
1月30日匯市新春開紅盤後，先是連四升後，再來就是連八貶，13日台北及元太二大外匯市場的總成交量縮小至14.93億美元。
外匯交易員指出，新台幣對美元13日以30.19元開盤，一度縮小貶幅，而後在美元買盤力道加大後，走勢偏弱，曾一度觸及低點30.254元，重貶1.18角，而後稍微縮小跌勢，但午後的美元買盤力道持續，讓新台幣持續偏弱，最後收在30.238元。
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