1月30日匯市新春開紅盤後，先是連四升後，再來就是連八貶，13日台北及元太二大外匯市場的總成交量縮小至14.93億美元。

外匯交易員指出，新台幣對美元13日以30.19元開盤，一度縮小貶幅，而後在美元買盤力道加大後，走勢偏弱，曾一度觸及低點30.254元，重貶1.18角，而後稍微縮小跌勢，但午後的美元買盤力道持續，讓新台幣持續偏弱，最後收在30.238元。