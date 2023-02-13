受到農曆年長假與Android智慧型手機需求疲弱、iPhone又開始進入淡季影響，晶技1月營收已經下滑至7.3億元，年減35.6％，不過獲利衰退幅度甚至比營收更為明顯。

晶技宣布1月自結稅前盈餘僅有6,805萬元，比起去年同期稅前盈餘達2.64億元來說，創下2019年6月以來新低點，年減幅度則高達74.2％，每股稅前盈餘只有0.22元。

晶技表示，1月獲利大減主要原因在於出現匯兌損失6,000多萬元，法人則指出，晶技1月毛利率為35.7％，比起去年12月毛利率37.6％來說下滑近兩個百分點，工作天數少、營收下降讓經濟規模下滑是毛利率減少的原因。

面對2月，法人表示，目前晶技客戶群中只有網通需求相對好，中國Android智慧型手機品牌庫存還是高、需求回升熱度還是不明確，中國手機品牌雖然因為準備新機上市目前拉貨回溫，但是拉貨動能跟以前沒得比，iPhone出貨熱潮已過，而中國車廠也處於庫存調整期，拉貨拉得少。也因此，法人預估晶技2月營收雖然將因為工作天數增加而優於1月，但是恐怕還是會比去年2月衰退。