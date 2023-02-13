駐美代表蕭美琴返國述職，今(13日)應邀至立法院簡報台美關係。對於傳出美國眾院美中戰略競爭特別委員會有意訪台並舉辦聽證會一事，前立委郭正亮在《新聞大白話》節目指出，應該會在5月之前成行。他強調，副總統倒不是蕭美琴目前在想的事，她手邊還有一些重要的計畫在運作中，比如說要不要安排總統訪美，至少會忙到6、7月，而副總統到登記前決定就可以了，可以拖到9月，所以不急，可以很晚才宣布副手人選。

「蕭美琴現在的民調應該超過蔡英文！」郭正亮表示，所以所有的人都一定會站在她旁邊，她應該有得到跨黨派的支持。她回來主要就是要報告美國的狀況，因為現在確定來訪的就是眾議院外交委員會主席麥考爾，春天要來，而且蕭美琴還去國會山莊跟麥考爾開了一整天的會，去說清楚美台在這一年有哪些計畫。她這樣講，一定是有一些正在成行中。

郭正亮提到，另外一個就是對中小組，「不是說要來台灣辦聽證會嗎？我認為這個可能會成真喔！」因為他就是要針對軍購被拖延，要來台灣聽證，聽證是一個正式程序，所以他要做記錄，他可能會想說這個用視訊可能不夠，他要親自來。

「我認為他應該會在5月之前成行。所以光是這兩個就已經很大事了！」郭正亮指出，一個是眾議院外交委員會要來，一個是小組要來這邊辦聽證會，跟我們的國防部、相關單位。「我覺得，副總統，倒不是蕭美琴目前在想的事啦！」搞不好她手邊還有一些重要的計畫在運作中，比如說要不要安排總統訪美，那個至少會忙到6、7月吧？副總統大概到登記前決定就可以了，所以可以拖到9月，所以不急。

郭正亮強調，總統宣布參選，跟宣布副手，那個完全是兩件事，他可以很晚才宣布。