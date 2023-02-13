今晚8點多國道一號243K發生多輛車追撞 ，至少3名傷患

雲林縣消防局晚間8點26分接獲通報，國道一號南下243公里附近（雲林系統交流道）多部車追撞，現場有車輛冒煙及3名傷患，已出動救護車。（翻攝照片）

雲林縣消防局晚間8點26分接獲通報，國道一號南下243公里附近（雲林系統交流道）多部車追撞，現場有車輛冒煙及3名傷患，已出動救護車。

雲林縣消防局表示，最初獲報現場有2名傷患，其中大貨車駕駛受困，派遣斗南及虎尾分隊前往救援。晚間8點40分獲回報現場車輛有冒煙及3名傷患，請求加派支援。

雲林縣消防局陸續救出4人，其中1名25歲孕婦腹痛、62歲男子及53歲女子輕傷，均送大林慈濟醫院救治；一名25歲男性貨車司機骨折，送往雲林基督教醫院急救。