騎士上遭右側計程車欲切入前方，按喇叭後竟惹怒對方，小黃後來直接從外側逼車，並一路追著騎士，最後在路口下車嗆「你跑什麼跑、罵什麼罵」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

一名機車騎士行駛在路上遭右側計程車欲切入前方，他按喇叭後沒想到惹怒對方，小黃駕駛後來直接從外側逼車，並一路追著騎士，最後在路口擋住騎士，下車嗆「你跑什麼跑、罵什麼罵」，騎士最後用影片檢舉對方5項違規均成立，但提告妨礙自由被檢方判不起訴。

該名騎士當時行駛在中線道，一輛計程車企圖從外側切進騎士前方，騎士隨即按了幾聲喇叭，計程車疑似也回按喇叭，後來再往前行駛一段距離後，小黃駕駛竟作勢急切中線嚇騎士，騎士馬上怒嗆「你要幹嘛，你到底想幹嘛」，小黃司機也拉下車窗回嗆「你下來啊」。

後來該騎士在路口停下，小黃司機從內側急切路邊，下車罵「跑什麼跑、罵什麼罵」；最後該騎士向警方檢舉危險駕駛、闖紅燈、不依規定使用燈光和2項不依標誌標線行駛，5項均檢舉成功，PO影片稱「謝謝你的職業表演」。

其他網友留言「結果真是讓人愉悅…再不認錯還追人啊」、「肉包鐵跟鐵包肉的鬥很危險，若遇到棒球隊可能就直接回村」、「不到兩分鐘就可以違規五次，果然是專業」、「這就是台灣職業駕駛日常」、「應該繼續騎讓他繼續追，多檢舉到他被扣牌」、「職業駕駛示範影片（違規切入+腦羞＋最後攔車）」。