惟經歷三年多疫情，許多產業都人才流失面臨缺工，交通部將房務人員薪資補貼納入特別預算，希望提升民眾就業意願，並且透過公路總局的公運計畫針對遊覽車、大客車客車駕駛祭出補貼方案盼成功攬才。

根據統計，遊覽車駕駛缺口至少有3,000人；公路總局已規劃遊覽車駕駛補助方案，將提供經遊覽車業者僱用駕駛的全額訓練費用及訓練期間每日生活津貼，以減輕訓練期間的經濟負擔；若是駕駛穩定任職，會再加發穩定就業獎勵金3至6萬元。

惟補助細節尚未確定，交通部長王國材已指示公路總局啟動遊覽車駕駛徵才補貼方案，並要求3月初前即能儘早推動，盼穩定觀光旅運服務的供給。據悉，補助內容將比照大客車駕駛補助，因此每名駕駛可獲得補助約12萬元補助。

隨著各國逐步放寬邊境管理及檢疫措施，我國亦放寬相關邊境管制措施，為迎接國際旅客入境做好準備，交通部及公路總局後續將與遊覽車客運公會全國聯合會討論並確定協助方案細節，確保遊覽車駕駛人力充足，以穩定提供觀光旅運服務。

另一方面，大客車駕駛同樣也將在2023年啟動補助計畫，預計補助千名駕駛。公路總局指出，2023年的補助計畫將不低於2022年水準，預計在3月中旬提出具體補助辦法，因此推估每名大客車駕駛最高可獲得12.2萬元補助。

依據公路總局2022下半年推出「公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」，經客運業者僱用擔任駕駛達三個月，除了駕駛訓練費用由政府全額補助外，訓練期間還有每日850元的生活津貼（公路總局及業者分攤各半）。後續駕駛若受僱達六個月及一年時，再發給穩定就業獎勵金各3萬元，因此駕駛人最高可受補助12.2萬元。