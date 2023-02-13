翻轉創意，多元展現！新北市私立竹林中學參加國立自然科學博物館「探索科博尋寶趣─協力解謎APP遊戲腳本創意徵稿競賽」，從來自全國各校參賽組當中脫穎而出榮獲國中銀牌獎，是新北市唯一獲獎學校。

竹林中學國二鄧筠馨、王芳雯、林千嫆、紀雲瀚同學以「龍劫」之名編撰恐龍為主題的創意故事。評審教授認為竹林同學的故事完整度相當高，尋找恐龍過程中經抽絲剝繭才發現，原來人類生物學家才是綁架恐龍的壞蛋，劇情大翻轉令人驚艷！而故事還巧妙的結合在地文化─南勢角烘爐地福德宮前巨大的恐龍塑像則是獲解救後恐龍家長的饋贈；另外解謎題目設計得非常有邏輯性、參賽簡報則相當專業且美編優異，從全國各校參賽組當中獲獎實至名歸。

指導老師連雅婷表示，比賽競爭相當激烈，難度極高，評審教授提問犀利，孩子們一度被問到不知所措，她自己在旁則是急到忍不住淚奔而出，所幸孩子們的聰明和努力的成果仍被教授看到，獲獎令人振奮。

竹林中學校長盧志雄指出，竹林對孩子們的教育時時強調主動積極、互助合作以符應108新課綱強調「自動好」的核心理念，也努力透過跨領域課程設計幫助孩子整合知識，培養多元能力；像這項比賽當中必須結合語文、數理及資訊能力，創意發想更是其中精髓，這些都必須在日常中逐漸培養才能達到，盧校長也感謝指導老師連雅婷及邱霖緯，竹林老師們都能合作互助，目標只有一個，幫助孩子更進步、更成長。