日本山口縣美彌市長篠田洋司率領議員村田弘司、岡山隆、杉山武志等人11日下午走訪野柳地質公園，參訪園區內女王頭等奇岩怪石。（野柳地質公園提供）

日本山口縣美彌市長篠田洋司率領議員村田弘司、岡山隆、杉山武志等人11日下午走訪野柳地質公園，參訪園區內女王頭等奇岩怪石。（野柳地質公園提供）

日本山口縣美彌市長篠田洋司率領議員村田弘司、岡山隆、杉山武志等人11日下午走訪野柳地質公園，參訪園區內女王頭等奇岩怪石。（野柳地質公園提供）

日本山口縣美彌市長篠田洋司率領議員村田弘司、岡山隆、杉山武志等人11日下午走訪野柳地質公園，參訪園區內女王頭等奇岩怪石，篠田洋司市長與3位議員在野柳地質公園的愛心石前比出愛心，提前預祝大家情人節快樂！

日本美彌市長篠田洋司此次偕同3位議員參加「美彌市台北觀光交流事務所」成立10周年酒會，美彌市秋吉台公園與新北市萬里區野柳地質公園於2014年締結姊妹地質公園，篠田洋司利用來台機會，特地走訪野柳地質公園，一睹女王頭的丰彩。

野柳地質公園總經理湯錦惠表示，野柳地質公園於2015年利用3D掃描，複製一比一等比例的女王頭，致贈給美彌市秋吉台地質公園，擺置在秋吉台地質公園入口處。

湯錦惠說，從締結姊妹公園後雙方每年交流，這3年因為疫情關係，透過視訊會議維持交流，隨著疫情趨緩，終於能夠老朋友重逢，期待後疫情時代，秋吉台地質公園與野柳地質公園觀光回流更勝以往。

篠田洋司說，新冠疫情對於世界各國觀光都造成影響，這次來到台灣，看到台灣的老朋友，也認識新朋友，希望兩邊的觀光業都能蓬勃發展，他也預祝台日關係更為友好。