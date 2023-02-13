美國近日已連續4次擊落領空範圍內的不明飛行物，而中國山東省青島市昨日亦傳出不明飛行物臨空、大陸官方準備予以擊落的消息。據《東網》報導，目前尚無該不明飛行物是否已擊落的消息，不過該不明飛行物所在位置在中共解放軍北海艦隊魚池海軍基地（Yuchi Naval Base）的東面，直線距離僅77公里，外界議論紛紛，認為此一飛行物「意圖十分明顯」。

According to the coordinates provided by Chinese authorities, the UFO was spotted near Yuchi Naval Base, homeport of Liaoning aircraft carrier. pic.twitter.com/GVRP5LFRs0 — Duan Dang (@duandang) February 12, 2023

《東網》報導說，山東省青島市即墨區海洋發展局周日晚間表示，在日照市附近的黃海海域發現不明飛行物，正準備擊落，但是截至周一（13日）仍未有是否已擊落的消息。當地有民眾拍下疑似不明飛行物的畫面，可見一個白色物體從高空飛過。

網路上對此事議論紛紛，網民猜測這個不明飛行物位置接近中共解放軍北海艦隊魚池海軍基地的東面，根據地圖測量相信飛行物周日所在位置與基地的直線距離為77公里。網民直指：「此意圖十分明顯。」

大陸網民聲稱拍攝到山東青島不明飛行物照片，模糊不清的畫面很難判斷為何物。（圖／東網）

另有網民表示，解放軍近日在黃海北部確實有軍事演習，且發現位置距離遼寧艦服役的基地也非常近，不排除飛行物是附近國家或地區的軍用無人機或偵察氣球。網民亦猜測稱，不能排除這只是一具民用飛行器，或其他自然現象，這類事情以前也多次發生，是否擊落，中共軍方應該會詳細查證判別再決定。

此前中國海事局發布消息稱，2月12日下午4時至2月19日下午4時，渤海海峽黃海北部特定範圍內執行軍事任務。其他船隻禁止駛入。同時，2月13日上午8時至2月17日下午4時，黃海北部部分海域進行實彈射擊。其他船隻禁止駛入。

據此前報導，即墨區海洋發展局發布消息稱，接市局通知，日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落，具體位置為東經120度51分，北緯35度37分。

當局提醒漁船要注意避險，如有降落物落在漁船附近，請漁民協助拍照取證；如條件允許，請漁民協助打撈。