長榮的現任董事-巴拿馬商長榮國際公告停止指派法人代表謝惠全，謝惠全為長榮現任總經理，因5月30日長榮即將全面改選董事，因此不影響謝惠全目前的總經理職務。
長榮5/30召開股東會 預計4/21前發布股利政策
長榮（2603）13日召開董事會決議今年股東常會召開時間為5月30日，預計改選9席董事（含3席獨董）。此外，長榮指出，股東常會前40天將公告盈餘分配案，由此推算，預計是4月21日前將會發布。
長榮（2603）13日召開董事會決議今年股東常會召開時間為5月30日，預計改選9席董事（含3席獨董）。此外，長榮指出，股東常會前40天將公告盈餘分配案，由此推算，預計是4月21日前將會發布。
長榮的現任董事-巴拿馬商長榮國際公告停止指派法人代表謝惠全，謝惠全為長榮現任總經理，因5月30日長榮即將全面改選董事，因此不影響謝惠全目前的總經理職務。
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