睽違4年,來自倫敦的雙人電音組合HONNE帶著最新發行的專輯《Let′sSay The World Ended A Week From Now What Would You Do?》,於今年2023年五月再次舉辦亞洲巡演,HONNE表示:「東南亞就像是我們第二個家,我們真的非常非常開心能舉辦巡迴演唱,所以相當興奮的告訴大家我們的巡演開跑了! 距離上次巡演已經滿長一段時間,這次演唱會將為大家帶來多首新歌,當然還有你們熟悉的經典歌曲,真的迫不及待看到大家了。」

台北作為本次巡演首站,HONNE 2023臺北演唱會將在5月6日於Zepp New Taipei舉行,臺灣歌迷們能搶先全亞洲聽到HONNE打造的迷幻樂境,門票將分兩階段,2月14日至16日預售與VIP套票,2月17日上午10點全面開賣。

James Hatcher和Andy Clutterbuck兩人相識於大學時期,一起組成電音團體HONNE,團名其實是來自日文,日文意為「內心真實情感」。2014年秋天,發行首兩張EP《Warm On A Cold Night》和《All In The Value》,在樂壇上迅速竄紅,獲得巨大迴響。Clutterbuck擔任主唱,Hatcher擔任鍵盤手,兩人共同創作和製作音樂,極具迷幻的電音和藍調曲風,深獲Frank Ocean、James Blake、Modeselektor和Rhye的啟發。

2021年10月,HONNE發行了第三張專輯《Let′sSay The World Ended A Week From Now What Would You Do?》,兩人再次以詞曲創作和製作的完美配合,帶領HONNE更加無限盛放,突破侷限。HONNE表示:「過去我們常侷限自己,在創作時聽到新鮮元素會感到興奮,隨後又會退縮重新思考合適性。現在我們已經拋開規則,做我們想做的事。」