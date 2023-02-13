睽違4年，來自倫敦的雙人電音組合HONNE帶著最新發行的專輯《Let′ｓSay The World Ended A Week From Now What Would You Do？》，於今年2023年五月再次舉辦亞洲巡演，HONNE表示：「東南亞就像是我們第二個家，我們真的非常非常開心能舉辦巡迴演唱，所以相當興奮的告訴大家我們的巡演開跑了! 距離上次巡演已經滿長一段時間，這次演唱會將為大家帶來多首新歌，當然還有你們熟悉的經典歌曲，真的迫不及待看到大家了。」

台北作為本次巡演首站，HONNE 2023臺北演唱會將在5月6日於Zepp New Taipei舉行，臺灣歌迷們能搶先全亞洲聽到HONNE打造的迷幻樂境，門票將分兩階段，2月14日至16日預售與VIP套票，2月17日上午10點全面開賣。

James Hatcher和Andy Clutterbuck兩人相識於大學時期，一起組成電音團體HONNE，團名其實是來自日文，日文意為「內心真實情感」。2014年秋天，發行首兩張EP《Warm On A Cold Night》和《All In The Value》，在樂壇上迅速竄紅，獲得巨大迴響。Clutterbuck擔任主唱，Hatcher擔任鍵盤手，兩人共同創作和製作音樂，極具迷幻的電音和藍調曲風，深獲Frank Ocean、James Blake、Modeselektor和Rhye的啟發。

2021年10月，HONNE發行了第三張專輯《Let′ｓSay The World Ended A Week From Now What Would You Do？》，兩人再次以詞曲創作和製作的完美配合，帶領HONNE更加無限盛放，突破侷限。HONNE表示：「過去我們常侷限自己，在創作時聽到新鮮元素會感到興奮，隨後又會退縮重新思考合適性。現在我們已經拋開規則，做我們想做的事。」