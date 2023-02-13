據阿富汗獨立記者聯盟（AIJU）報導，塔利班於2021年8月在喀布爾奪取政權之前，阿富汗有345個廣播頻道在運營。廣播媒體行業僱用近5000名員工，其中包括1200多名女性。但由於經濟問題，117家電台停止營運，1900名電台工作人員失業，其中有1075名是女性。

媒體監管機構報告顯示，在塔利班接管19個月後，只有223個廣播頻道，僱用了1881名員工。全國只有163名婦女繼續在阿富汗電台工作。

支持阿富汗自由媒體的獨立媒體倡導組織表示，自伊斯蘭政權回歸以來，過去20年在阿富汗建立的約307家廣播電台中有48％已停止運營。

塔利班的捲土重來，導致阿富汗的新聞自由惡化。伊斯蘭政權對媒體的審查、鎮壓日益增多。另外，日益嚴重的經濟危機，也促使阿富汗媒體的挑戰成倍增加。

去年11月，聯合國阿富汗特派團指出，自塔利班上台以來，已有200多名記者在阿富汗遭受任意逮捕和威脅。

由於嚴格的限制，婦女成為最嚴重的受害者，人們不禁想起1996年至2000年的前塔利班政權，當時伊斯蘭民兵將女性限制在家中，並禁止她們上學或工作。