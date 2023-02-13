111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組8強準決賽，松山高中12日在「小黑」林現惟28分，以及曾睦軒、黃上銘得分、籃板「雙十」幫助下，首節就奠定16分領先，後三節持續穩住領先位子，終場松山88比60擊敗南山高中，本階段取得2連勝，暫時和光復高中、能仁家商並轡領先。

這是松山本季自12強複賽以17分之差贏球後，再度以雙位數分差擊敗另一支HBL勁旅，林現惟坦言遇上傳統名校會激勵自己的求勝心，至於上季在8強賽階段攸關4強席位的關鍵戰，上季高一就展現實力的林現惟雖拿下23分，但該役命中率不盡理想，也錯過絕殺得分機會，經過一季經驗，本季他調整心態，也盡量不去在意外界眼光，也希望已經是學長的自己，可以更成熟地去帶領球隊朝目標前進。

松山高中上次晉級HBL 4強，是106學年達成2連霸，接下來連4季無緣4強，本季目前8強準決賽前兩場奪勝，打出重返4強的機會，黃萬隆表示，各隊目前來到8強階段，當然都想進4強，而每支球隊各有自己的輝煌戰績或低潮，他也提醒球員不想曾經，先做好本份，在場上全力以赴。

此役松山除了林現惟28分全場最高，曾睦軒18分、16籃板，黃上銘11分、11籃板；南山以葉羿宏14分最高，徐得祈12分居次。

本日男子組最後一場賽事，光復高中靠著第2節23比8攻勢拉開差距，下半場泰山高中努力反擊，第4節兩度將分差縮小到個位數，最近追到只剩6分差，不過光復還是穩住領先地位，最終74比65收下勝利，光復2連勝、泰山2連敗。

光復此役4人得分雙位數，林恩宇18分、11籃板，鄭名斈17分、18籃板，第4節一度連得5分助隊回到安全分差的林靖瑱17分，上一場身體不適缺陣的主力謝銘駿歸隊，貢獻11分、7籃板；泰山高中2人得分雙位數，林哲宇19分、張祐瑋18分。

松山高中曾睦軒（中）18分、16籃板。（高中體總提供）