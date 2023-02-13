由於華南雲雨區東移和強冷空氣影響，明（14）日中部以北、東半部、恆春半島及南部山區容易有雨，各地氣溫明顯下降，北部局部地區有10度以下氣溫發生的機率。氣象局表示，今晚起桃園至台南、東部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、東南部沿海空曠地區亦有較強陣風。

氣象主播戴立綱說明未來天氣。（中視新聞）

氣象局指出，明天各地雲量增加，中部以北、東半部、恆春半島及南部山區容易有降雨情形出現；溫度方面，氣溫明顯下降，北台灣高溫只有15、16度，台中到台南、花東地區高溫19到23度，高屏地區高溫25到27度，入夜後中部以北及宜蘭低溫11到13度，南部及花東低溫14到16度，北部局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局分析未來天氣。（氣象局提供）

氣象局說明，周三（15日）北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區仍有降雨機會，但雨勢明顯趨緩，中南部平地雲量較多，周四（16日）僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；2天由於冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，周四清晨易有輻射冷卻，台南以北及宜蘭低溫10到12度，其他地區低溫14、15度，沿海空曠地區及近山區平地會再低2到3度。

氣象局預測未來溫度變化。（氣象局提供）

周五（17日）起冷氣團減弱，東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，各地氣溫回升，早晚天氣仍偏冷；下周一（20日）東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，北台灣天氣轉涼；下周二（21日）至下周四（23日）東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，天氣較涼，其他地區多雲到晴，早晚亦涼。