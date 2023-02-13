苗栗通宵白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍，13日上午沿台一線南下，行經台中龍井區時，一名男網友捕捉到神奇的一幕，拍到空中一縷白光，降落在白沙屯媽祖轎頂，畫面曝光也讓信眾嘖嘖稱奇，認為是媽祖顯靈了。

一名施姓網友13日在臉書分享白沙屯媽祖進香照片，他連續捕捉到空中一縷白光，降落在媽祖轎頂的過程，表示拍攝地點在台中市龍井區，對於突然降下的白光，只能用「神奇」兩字形容。

畫面曝光後引起眾人熱議，不少信眾也認為是媽祖顯靈，「真的是顯奇蹟」、「好神啊」、「媽祖神威，無所不在！」、「神奇，媽祖娘娘顯神通」、「媽祖保佑，媽祖保佑」。

白沙屯媽祖徒步進香12日起駕，今年報名隨行創下歷史新高，突破11萬香燈腳沿途護駕，連續4年都走台一線南下，吸引大批信徒跪臥在馬路上鑽轎腳，白沙屯媽祖13日晚間駐駕台中興農公司。

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