綜藝天王吳宗憲女兒Sandy（吳姍儒）跟隨父親腳步進入演藝圈，憑藉優秀主持功底獲得3次金鐘獎肯定，事業一帆風順，愛情世界也得意，她與設計師男友王陽開交往5年，兩人於去年1月結婚，婚後很快就傳出有喜，即將升格當父母，Sandy這陣子為了在家待產推掉工作，近日卻在社群上罕見暴怒大罵，讓大家嚇了一跳。

Sandy今（13）日在限時動態罕見暴怒，她貼出截圖，原來是有茶飲品牌盜用她的圖片，並模仿Sandy口吻寫下：「今年已經接了2個內衣推廣活動了，大家都說我很有料，其實全靠木瓜XX茶，早晚各一杯，沒多久就能看到大不一樣」。Sandy用嘔吐表情符號抒發心情，並怒斥：「來來來，又到了惹爆我而且我不用客氣直接要咒罵的時刻了」，解釋內衣代言圖遭盜用，代言的茶飲圖片被P圖。

Sandy（吳姍儒）在社群平台痛罵詐騙廣告。（圖／吳姍儒Instagram）

身為名人Sandy似乎不止被這商家侵犯權益，她怒喊：「其他的鳥詐騙，你們可不可以集體GO TO HELL（下地獄）」，並發飆痛斥：「白癡嗎？木瓜葛根你個吧哺，一堆死騙子」，她最後呼籲粉絲：「看到就檢舉爆他，如果還要被騙，我也救不了你」，希望詐騙快點下地獄。

Sandy今年32歲，是主持人吳宗憲長女，她畢業於美國華盛頓州立大學，回台後曾擔任國中英文老師，後來她主持《Yahoo娛樂爆》進入演藝圈，活潑可愛的形象受到外界關注，知名度提升後她與吳宗憲主持《小明星大跟班》，榮獲第51屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，成為有史以來第一對共同獲獎的父女檔。