人行資料顯示，其黃金儲備量自2019年9月開始，連續三年保持在6,264萬盎司水準。2022年11月，人行增持黃金103萬盎司，同年12月繼續增持97萬盎司。今年1月，人行黃金儲備已達到6,512萬盎司。

中國金融信息網報導，業內人士指出，人行快速增持黃金儲備部位有幾大因素：一是鑒於未來全球金融市場波動加大，增持黃金可以有效降低外匯存底規模的波動幅度，確保外匯存底金額平穩波動。

二是國際形勢變化快速，黃金作為傳統避險類資產與超主權資產，可以帶來更好的資產保護作用。三是隨著外匯存底持續回升，人行也需增持黃金，令黃金占比保持在一個相對合理的水準。

近年面對動盪不安的外部環境，各國央行對黃金資產的配置需求持續擴大，「囤金」動作頻頻。世界黃金協會最新統計顯示，2022年全球央行購金需求達到1,136噸，創下55年以來新高，且是連續第13年淨增持黃金儲備。

其中，西方國家的黃金在外匯儲備中的比重始終超過50％，不少新興市場國家的黃金占比也達到8％至10％。截至今年1月底，大陸黃金儲備占外匯存底的比重僅在3.93％，顯著低於眾多新興市場國家與西方國家。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，人行持續增持黃金儲備，不僅可優化外匯存底資產結構，促進資產多元化。就全球環境而言，美國升息接近尾聲，美元前景偏弱，也提升了黃金儲備的吸引力。