星雲大師圓寂讚頌典禮今(13日)在高雄舉行，大陸部分官員因赴台受阻，昨先在江蘇大覺寺舉行弔唁儀式，最終兩岸「各辦各的」。前立委郭正亮在《新聞大白話》節目強調，星雲大師在大陸真的很多人都認識他，撇除少數沒有爭議的個案，連國台辦相關的官員、地方官員、宗教人士，通通要求照規矩辦事，真的就是形式主義。陸委會想藉機恢復2014年那個兩岸的聯繫制度，坦白講這真的很無聊，自己失去了破冰的機會。

郭正亮表示，這次星雲大師弔唁，民進黨沒有抓住這個機會，真的非常可惜。馮世寬在現場也覺得說，怎麼會失去這個機會呢？因為可以看到陸委會那個回應就是，他照規矩來，說你要按照2014年那個兩岸的聯繫制度，有官員身份就要跟我報備，你要從那個管道來申請。

郭正亮提到，可是大家都知道，海基會、海協會，陸委會、國台辦已經斷線了，陸委會做這個動作，給人家的感覺就是，他要藉機會恢復那個聯繫管道：我們終於破冰了、聯繫了。

「坦白講，這個聯繫真的很無聊！」郭正亮直言，因為他來的目的又不是要跟你陸委會對話，又不是說海基、海協要恢復對話，他來完全是一個特殊的民間交流的目的，就是去星雲大師那邊做弔唁。因為星雲大師在大陸真的很多人都認識他。

郭正亮強調，連國台辦的副主任龍明彪、國台辦相關的官員、地方官員、地方的宗教人士，通通都要求要照規矩辦事，坦白講真的就是形式主義。

郭正亮指出，因為如果他真的來，只是在那邊弔唁，就要回去了，他又不是要來跟你對話或做交流。那你硬要把他理解成，這個是官式拜會，你要跟我申請，「我覺得你是自己失去了這個機會！」