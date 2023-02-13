長榮公司租用的「長賜輪」（Ever Given），2021年3月於蘇伊士運河擱淺，連帶阻塞運河6天，影響世界貿易。今（13）日有外媒報導指出，航運集團馬士基（Maersk）已於丹麥法院對長榮提出告訴，據傳求償金額約達13億元台幣。
綜合路透社等相關媒體報導，馬士基表示，針對貨船長賜輪2021年堵住蘇伊士運河六天，對其公司所造成的損失，向長榮公司、長賜輪船東、長賜輪的技術經理求償，不過路透社未報導出該起訴訟的求償金額。
據報導指出，長賜輪是長榮公司向日本船東日本正榮汽船租用，馬士基提出告訴的消息傳開後，路透向日本正榮汽船詢問，該公司拒絕評論 。
另根據丹麥產業媒體ShippingWatch.dk報導，長賜輪在蘇伊士運河擱淺時，馬士基旗下約有50艘船因此出現延誤，這家航運公司希望能在丹麥獲得賠償3億丹麥克朗。（約13.03億台幣、4300萬美元）。
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