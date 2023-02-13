臉書各社團近日瘋傳一段一名女子坐在DRG BT的後座，學生裙隨風掀起下，整趟山路都把內褲露在外頭，大洩春光，影片曝光只見女子毫無避諱地露白色內褲與美腿，騎車的男子事後還發文說「帶這個七辣出去真的有夠騷，果然沒讓我漏氣…就算跑不贏杜卡迪，目光也贏了」。
臉書各個社團近日流傳一段男子騎著機車，後座載著一名穿學生制服的女子，行駛時女子的學生裙隨風掀起，不斷露出內褲與屁股蛋，連續好幾個山路彎道就可以見到女子的裙下風光，讓其他駕駛看傻眼；而疑似該名男騎士事後還發文稱「帶這個七辣出去真的有夠騷，果然沒讓我漏氣」。
該名男騎士事後分享照片稱「大家都在看我，還上了追焦版封面」，說就算跑不贏杜卡迪，至少吸引的目光贏了，「酸民只會酸妓女，也不看看你有沒有那個身材」，瘋狂言論同樣被網友截圖，瘋傳在各個臉書社團，不過也有網友說「是沒看過內褲？等沒穿的時候再說啦」。
其他網友留言「是阿嬤內褲外露了？我還以為丁字褲⋯有點失望」、「女生都不覺得丟臉嗎？還是已經沒感覺了」、「大家忽然就慢了下來，還乖乖排隊」、「沒看到想要看的畫面，可惜了」、「不知道說什麼 現在妹子開放程度超乎我的想像」、「公猴、母猴一起騎著DR」。
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